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Происшествия

Водитель-экспедитор получил увечья в ДТП в Нижегородской области

27 января 2025 17:00  [107] Происшествия

Водитель-экспедитор ООО "ИТЕКО Россия" получил серьёзные травмы 20 января в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе Нижегородской области.

По информации Государственной инспекции труда, мужчина 45 лет был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В результате обследования у него были диагностированы травмы головы и ушиб лёгких, которые были оценены как тяжёлые.

Государственная инспекция труда начала расследование инцидента с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что охранная организация оштрафована на 460 тысяч рублей из-за ножевого ранения сотрудника.

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Теги:
Госинспекция труда Производственная травма
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