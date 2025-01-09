Водитель-экспедитор получил увечья в ДТП в Нижегородской области

Водитель-экспедитор ООО "ИТЕКО Россия" получил серьёзные травмы 20 января в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе Нижегородской области.
По информации Государственной инспекции труда, мужчина 45 лет был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В результате обследования у него были диагностированы травмы головы и ушиб лёгких, которые были оценены как тяжёлые.
Государственная инспекция труда начала расследование инцидента с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что охранная организация оштрафована на 460 тысяч рублей из-за ножевого ранения сотрудника.
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