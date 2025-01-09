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Общество

Стригинский мост отремонтировали в Нижнем Новгороде

27 января 2025 17:10  [127] Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Ремонт Стригинского моста завершился на Южном обходе Нижнего Новгорода. Подрядная организация устранила выявленные недочеты, включая те, что были обнаружены в ходе приемки. Для окончательного закрытия контракта остаются лишь некоторые технические и юридические формальности, сообщили в ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Мост расположен на 413-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Его реконструкция была поручена компании ООО "Евротрансстрой", с которой в конце 2022 года был заключен контракт на сумму 1,94 млрд рублей. Работы начались весной 2023 года. 

В рамках ремонта заменили верхний и нижний слои асфальта, обновили деформационные швы, лестничные сходы и судовую сигнализацию. Провели монтаж новых систем водоотведения, освещения и гидроизоляции, а также установили современные барьерные и перильные ограждения. Конструкции моста очистили от ржавчины и обработали антикоррозийным покрытием. 

Если в ходе эксплуатации объекта будут выявлены замечания, их устранение возьмет на себя подрядчик в рамках гарантийных обязательств, уточнили в дорожном ведомстве.

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Теги:
Мост Ремонт Стригино
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