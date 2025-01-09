Коммунальщики создали доску позора с должниками по ЖКУ в Урене Общество

В Урене начали публиковать списки граждан, которые имеют задолженность за коммунальные услуги, с указанием размера долга. Информация об этом появилась в социальных сетях МУП "Уренские тепловые сети".

На "доску позора" под названием "Испанский стыд" попали жители, которые не оплачивали водоснабжение и водоотведение более трёх месяцев. У некоторых сумма долга достигает нескольких десятков тысяч рублей. Например, один из потребителей должен ресурсоснабжающей организации более 48 тысяч рублей.

На прошлой неделе организация раскрыла адреса должников из посёлка Арья и деревни Большая Арья, а на этой неделе — из посёлка Уста. Хотя личные данные жителей не были раскрыты, не все нижегородцы поддержали это решение.

Представители Уренских теплосетей объяснили, что это вынужденная мера, поскольку из-за неплательщиков организация не может обновить и поддерживать сети и оборудование в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что нижегородцы с 7 детьми рискуют остаться без жилья из-за долгов предыдущего владельца.