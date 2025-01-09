Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 января 2025 17:28  [104] Газпром получит налоговые льготы на газификацию севера Нижегородской области
27 января 2025 15:45  [152] Госдолг Нижегородской области достигнет 188 млрд рублей в конце 2025 года
27 января 2025 14:08  [165] Нижегородская область сохранила 14 место в рейтинге регионов с перспективами трудоустройства
27 января 2025 13:10  [177] Почти 1,4 млрд рублей выдели на строительство водозабора в Большом Болдине
27 января 2025 11:46  [227] Суд отклонил требование налоговой об аресте миллиардных счетов «Нижегородавтодора»
25 января 2025 18:20  [452] Около 20 новых предприятий откроются в Нижегородской области до конца года
24 января 2025 17:50  [502] Около 1,5 млрд рублей привлекут для центра беспилотников в Нижнем Новгороде
24 января 2025 17:00  [476] Территориальный коэффициент ОСАГО снизится в Нижнем Новгороде с 27 января
24 января 2025 16:10  [286] 277 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
24 января 2025 11:29  [488] Бюджетникам в Кстовском районе повысили зарплату на 11,7%
Экономика

Газпром получит налоговые льготы на газификацию севера Нижегородской области

27 января 2025 17:28  [104] Экономика

Фото: ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

ПАО "Газпром" получит льготы по налогу на имущество при газификации северных районов Нижегородской области. Об этом заявила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета Заксобрания по бюджету и налогам 27 января. На заседании присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Соответствующий законопроект "О внесении изменения в статью 21 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" одобрили члены профильного комитета регионального парламента.

Общая сумма налоговой льготы в 2025 году может составить порядка 36 млн рублей, в 2026 году – 90 млн рублей, а в 2027 году – 790 млн рублей.

"Учитывая, что льгота будет распространяться после введения объектов газоснабжения в эксплуатацию, то принятие законопроекта не приведет к потере средств областного бюджета", - сказала Сулима.

Председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов добавил, что работа по газификации северных районов Нижегородской области с Газпромом идет достаточно активно.

"У нас утверждена программа газификации региона с 2022 по 2032 год, в рамках которой и будут предоставляться налоговые льготы. Газификация севера Нижегородской области – очень давняя проблема, которая стоит на повестке еще со времен СССР. За последние несколько лет с Газпромом удалось достичь конкретных решений по конкретным объектам", - пояснил Шаронов.

Напомним, объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение Газпром Законодательное собрание
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2024 16:13  [1625] "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph