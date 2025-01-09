Газпром получит налоговые льготы на газификацию севера Нижегородской области Экономика

Фото: ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

ПАО "Газпром" получит льготы по налогу на имущество при газификации северных районов Нижегородской области. Об этом заявила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета Заксобрания по бюджету и налогам 27 января. На заседании присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Соответствующий законопроект "О внесении изменения в статью 21 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" одобрили члены профильного комитета регионального парламента.

Общая сумма налоговой льготы в 2025 году может составить порядка 36 млн рублей, в 2026 году – 90 млн рублей, а в 2027 году – 790 млн рублей.

"Учитывая, что льгота будет распространяться после введения объектов газоснабжения в эксплуатацию, то принятие законопроекта не приведет к потере средств областного бюджета", - сказала Сулима.

Председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов добавил, что работа по газификации северных районов Нижегородской области с Газпромом идет достаточно активно.

"У нас утверждена программа газификации региона с 2022 по 2032 год, в рамках которой и будут предоставляться налоговые льготы. Газификация севера Нижегородской области – очень давняя проблема, которая стоит на повестке еще со времен СССР. За последние несколько лет с Газпромом удалось достичь конкретных решений по конкретным объектам", - пояснил Шаронов.

Напомним, объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей.