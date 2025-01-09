АСИРИС создаст стилизованные исторические вывески для Городца Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АСИРИСа

В 2025 году Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АСИРИС) займется разработкой стилизованных вывесок для социально значимых и коммерческих объектов Городца. Новые информационные таблички будут оформлены в рамках туристического кода города, с учетом архитектурного стиля и цветовой палитры. Установить их планируется на зданиях по улице Кирова и Большому Кировскому съезду — историческим въездным и выездным маршрутам города.

Работы по формированию туристического кода в Городце начались в 2023 году. Тогда, при поддержке регионального Министерства туризма и промыслов, в историческом центре города, в том числе на улицах Ленина, Рублёва, Набережной Революции и в "Музейном квартале", было установлено 48 стилизованных вывесок. Среди них — консоли, мемориальные доски, информационные таблички и планшеты.

Теперь АСИРИС планирует продолжить эту инициативу в рамках комплексного подхода к обновлению центра Городца. Среди ключевых задач агентства: создание туристических маршрутов, благоустройство исторической среды, а также ремонт фасадов зданий. Эта работа направлена на ревитализацию культурного облика города и привлечение туристов.