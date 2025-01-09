Интерес к раннему бронированию туров значительно вырос в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородцы начали активно бронировать туры на летний отдых 2025 года уже в январе. Как сообщили ИА "Время Н" представители туроператоров и турагентств Нижнего Новгорода, количество ранних бронирований значительно возросло по сравнению с прошлым годом.

По данным турагентств, около 70% клиентов предпочитают бронировать туры заранее. "Горящие предложения" уже не так актуальны, как раньше.

Среди наиболее популярных направлений для отдыха у жителей Нижнего Новгорода остаются Турция и Египет. Также большим спросом пользуются Куба и Таиланд.

Представители туроператоров отмечают, что раннее бронирование особенно актуально для поездок за границу. Это связано с нестабильностью курса доллара, поэтому туристы хотят обезопасить себя от возможных скачков цен. Кроме того, раннее бронирование имеет свои преимущества: отели часто предлагают хорошие скидки на проживание. Например, в январе скидка может достигать 40%, а в феврале уже 30%. При этом только около 10% клиентов предпочитают бронировать туры заранее.

По словам представителей турфирм, средний бюджет у жителей Нижнего Новгорода на летний отдых сейчас составляет 250−400 тысяч рублей на двоих. Цены на отдых за границей в этом году поднялись примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не планируют вводить туристический налог.