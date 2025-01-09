16-летнему жителю Арзамаса грозит до двух лет за кражу сыра

Фото:
Сотрудники полиции Арзамаса задержали подозреваемого в серии краж сыра. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию с заявлением о серии краж сыра на общую сумму 5 тысяч рублей обратился директор одного из сетевых магазинов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Во время расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 16-летний местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.
Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в воровстве и сообщил, что украденный сыр собирался продать.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудник банка в Москве украл из ячейки клиента около 180 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+