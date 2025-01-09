16-летнему жителю Арзамаса грозит до двух лет за кражу сыра Происшествия

Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Арзамаса задержали подозреваемого в серии краж сыра. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию с заявлением о серии краж сыра на общую сумму 5 тысяч рублей обратился директор одного из сетевых магазинов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Во время расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 16-летний местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в воровстве и сообщил, что украденный сыр собирался продать.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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