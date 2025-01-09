Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 января 2025 12:14  [131] Известный актер сломал ногу из-за гололеда в Нижнем Новгороде
28 января 2025 11:49  [140] 16-летнему жителю Арзамаса грозит до двух лет за кражу сыра
28 января 2025 11:06  [185] Женщина с двумя 6-месячными детьми пропала в Нижнем Новгороде
28 января 2025 11:00  [202] 61-летний мужчина погиб в ДТП М-12 в Нижегородской области
28 января 2025 09:50  [158] Пешеход погиб под колесами бетономешалки на Бору
28 января 2025 07:57  [243] Бухгалтер и предприниматель похитили деньги у больницы в Нижегородской области
27 января 2025 18:11  [486] Посетителей ТРЦ "Небо" на Лядова снова эвакуировали
27 января 2025 17:00  [255] Водитель-экспедитор получил увечья в ДТП в Нижегородской области
27 января 2025 15:06  [300] Экс-директора учреждения культуры осудят за подлог в Нижегородской области
27 января 2025 11:20  [288] Полиция начала проверку после сообщений о мужчине, подглядывающем за детьми на Бору
Происшествия

16-летнему жителю Арзамаса грозит до двух лет за кражу сыра

28 января 2025 11:49  [140] Происшествия

Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Арзамаса задержали подозреваемого в серии краж сыра. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию с заявлением о серии краж сыра на общую сумму 5 тысяч рублей обратился директор одного из сетевых магазинов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Во время расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 16-летний местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в воровстве и сообщил, что украденный сыр собирался продать.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудник банка в Москве украл из ячейки клиента около 180 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Продовольствие Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2025 14:57  [335] Сотрудник банка в Москве украл из ячейки клиента около 180 млн рублей
20 января 2025 09:40  [568] Злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода
15 января 2025 13:28  [449] Уснувшему в чужой квартире вору в Арзамасе светит до 4,5 года тюрьмы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph