Авиаторскую улицу частично перекрыли в Нижнем Новгороде до 15 мая Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничили на улице Авиаторской в Нижнем Новгороде. Проехать не получится по участку от Дачной до Кременчугской улицы.

Как сообщили в городском дептрансе, ограничения связаны с проведением земляных работ и будут действовать до 22:00 15 мая.

Автомобилистам рекомендуется заранее изучить схему движения, быть бдительными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что улица Ивана Чугурина в Сормовском районе частично перекрыта до 28 февраля из-за строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч.