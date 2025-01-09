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Общество

Авиаторскую улицу частично перекрыли в Нижнем Новгороде до 15 мая

28 января 2025 20:08  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничили на улице Авиаторской в Нижнем Новгороде. Проехать не получится по участку от Дачной до Кременчугской улицы.

Как сообщили в городском дептрансе, ограничения связаны с проведением земляных работ и будут действовать до 22:00 15 мая.

Автомобилистам рекомендуется заранее изучить схему движения, быть бдительными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что улица Ивана Чугурина в Сормовском районе частично перекрыта до 28 февраля из-за строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч.

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Теги:
Городское хозяйство движение Транспортные ограничения
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