Авиаторскую улицу частично перекрыли в Нижнем Новгороде до 15 мая

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Движение транспорта временно ограничили на улице Авиаторской в Нижнем Новгороде. Проехать не получится по участку от Дачной до Кременчугской улицы.
Как сообщили в городском дептрансе, ограничения связаны с проведением земляных работ и будут действовать до 22:00 15 мая.
Автомобилистам рекомендуется заранее изучить схему движения, быть бдительными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что улица Ивана Чугурина в Сормовском районе частично перекрыта до 28 февраля из-за строительно-монтажных работ.
Ранее сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч.
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