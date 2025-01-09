Строительство детсада в нижегородском ЖК "Зенит" начнется в 2025 году Общество

Строительство детского сада в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода начнется в 2025 году. Об этом сообщили представители администрации города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "ВКонтакте".

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву, что в ближайшем детском саду № 21 мало мест, поэтому она вынуждена возить своего ребенка в дошкольное учреждение в Нижегородском районе. Мать спросила градоначальника о сроках строительства нового садика в "Зените".

Представители мэрии ответили, что проект нового сада №22 по генплану в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской был разработан в 2022 году. Он одобрен госэкспертизой. Кроме того, детсад включён в нацпроект "Семья", строительство здания ДОУ планируется начать в текущем году.

Напомним, шесть школьных корпусов и семь детсадов запланировано построить в Нижегородском районе до 2028 года.

Также сообщалось о завершении строительства школы в ЖК "Зенит".