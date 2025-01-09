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Общество

Строительство детсада в нижегородском ЖК "Зенит" начнется в 2025 году

28 января 2025 12:28  [87] Общество

Строительство детского сада в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода начнется в 2025 году. Об этом сообщили представители администрации города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "ВКонтакте".

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву, что в ближайшем детском саду № 21 мало мест, поэтому она вынуждена возить своего ребенка в дошкольное учреждение в Нижегородском районе. Мать спросила градоначальника о сроках строительства нового садика в "Зените".

Представители мэрии ответили, что проект нового сада №22 по генплану в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской был разработан в 2022 году. Он одобрен госэкспертизой. Кроме того, детсад включён в нацпроект "Семья", строительство здания ДОУ планируется начать в текущем году.

Напомним, шесть школьных корпусов и семь детсадов запланировано построить в Нижегородском районе до 2028 года.

Также сообщалось о завершении строительства школы в ЖК "Зенит".

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Теги:
Детсады Образование Строительство
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