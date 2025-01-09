Нижегородская область начала поставлять в Китай стройматериалы Экономика

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Нижегородская область стала экспортером строительных материалов в Китай.

Как сообщается на сайте регионального филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", в январе этого года специалисты Россельхознадзора тщательно изучили образцы нескольких партий товара. По результатам исследования было разрешено отправить в Китай пиломатериалы общим объёмом 870 кубометров.

Чтобы начать экспорт, производитель должен подать заявку на проверку фитосанитарного состояния своей продукции. В случае с пиломатериалами, предназначенными для Китая, никаких проблем обнаружено не было.

После лабораторных испытаний нижегородский орган инспекции ФГБУ "ВНИИЗЖ" выдал 30 заключений, которые были внесены в информационную систему ФГИС "Аргус-Лаборатория".

Нижегородская область уже давно сотрудничает с Китаем. Ранее основными товарами, которые отправлялись из Приволжского федерального округа, были электроника, лекарства, товары лёгкой и химической промышленности, а также парфюмерия и косметика.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия получили более 870 млн рублей на компенсацию экспортных транспортных расходов.