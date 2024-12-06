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Экономика

Марат Хуснуллин сообщил о критичном росте цен на стройматериалы в РФ

20 декабря 2024 08:57  [106] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает увеличение цен на стройматериалы в России критичным: с 2021 года цены на такую продукцию поднялись. в среднем, почти на 64%. Об этом он сообщил в интервью РБК.

"Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза", - подчеркнул вице-премьер, курирующий строительство, ЖКХ и региональное развитие.

Он напомнил, что государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей, а из-за роста цен бюджет теряет немалые деньги.

По словам Хуснуллина, строить стало "объективно дороже", но юридического механизма, регулирующего этот процесс, пока нет.

"Как бороться с ростом цен на стройматериалы, я пока даже не знаю", - сказал он, отметив, что неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но не получил поддержки, поскольку отрасль не является консолидированной.

Чиновник рассказал, что строительная инфляция складывается из нескольких факторов: от 30 до 70% стоимости строительства приходится на долю дорожающих стройматериалов; в среднем 25% - это растущие зарплаты; транспортные механизмы подорожали на десятки процентов.

"С одной стороны, я понимаю, что нужно, чтобы рынок работал. Но если рынок нас из года в год начинает на повышенные проценты нагибать, мне это уже не нравится. И это не нравится никому, и самое главное - потребителю, так как за всё платит именно он", — указал Хуснуллин.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли. В частности, власти РФ разработают меры для компенсации негативного влияния роста ключевой ставки, повышения себестоимости и инфляции на строительную отрасль.

Также он предупредил о рисках банкротства у некоторых застройщиков.

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Теги:
Инфляция Строительство Цены
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