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Общество

Росприроднадзор выявил эконарушения на бывшем заводе "Оргстекло"

28 января 2025 15:57  [144] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Специалисты Росприроднадзора во время внеплановой проверки обнаружили нарушения экологических требований на территории бывшего завода "Оргстекло", сообщили в пресс-службе межрегионального управления.

Отмечается, что проверку провели по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в рамках экологического и земельного надзора по обращение о нарушении требований природоохранного законодательства. В ходе проверки факт нарушения подтвердился.

Во время проверки инспекторы Росприроднадзора обнаружили склад химических реактивов на территории, принадлежащей юридическому лицу. Складское помещение представляет собой одноэтажное здание с открытыми дверями. Часть окон имеет повреждения в виде разбитого стекла. Внутри склада на полках и на полу из бетона размещены химические вещества. Некоторые ёмкости из стекла разбиты, а этикетки с названиями либо отсутствуют, либо их невозможно прочитать.

Было установлено, что компания не занимается учётом отходов, не проводит классификацию некоторых из них и не оформляет соответствующие паспорта. Кроме того, не были предоставлены сведения об инвентаризации стационарных источников загрязнения.

Также на территории ООО "СпецРемСтрой" были выявлены многочисленные скопления отходов производства и потребления, таких как железобетонные конструкции и порубочные остатки. Доступ к этим участкам не ограничен, никаких ограждений или охраны не установлено.

Результаты обследования также показали, что компания не выполняет требования Земельного кодекса РФ по охране почв от загрязнения и других негативных воздействий.

По результатам проверки юридическое лицо и его руководитель (генеральный директор) были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 700 тысяч рублей.

ООО "СпецРемСтрой" было выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений. Исполнение предписания находится под контролем ведомства.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил серьезные эконарушения на заводе в Дзержинске.

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Теги:
Росприроднадзор Экология
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