Исторический комикс про Валерия Чкалова издан в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В начале 2025 года сотрудники Централизованной библиотечной системы Автозаводского района выпустили уникальный исторический комикс под названием "Чкалов. Лети как птица" (0+), посвященный Валерию Чкалову. Текст комикса, предназначенный для младших школьников, написала Ольга Солкина, а иллюстрации создала Марина Бланару, сотрудник Центра семейного чтения. Тираж издания составил 1000 экземпляров, что стало возможным благодаря поддержке международного аэропорта имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде.

Работа над комиксом продолжалась весь прошлый год, включая этапы редактирования и коррекции, а печать завершилась в декабре. Издание включает 16 страниц и обложку, где рассказывается о ключевых моментах биографии легендарного летчика, а также подробно освещается деятельность нижегородского аэропорта, связанного с именем Чкалова. Структура комикса соответствует классическим канонам жанра: используется узнаваемый шрифт, черно-белые рисунки, яркие эмоции и динамичные сцены.

Проект получил одобрение от потомков Валерия Чкалова, которые активно участвуют в сохранении памяти о своем знаменитом предке. 2 февраля 2025 года, в день рождения Валерия Чкалова, в библиотеке-Центре деловой и правовой информации состоится краеведческий час "Крылья Чкалова", на котором представят новый комикс. Мероприятие ориентировано на подростков старше 12 лет. Вскоре комикс поступит и в другие библиотеки района, включая Центральную детскую библиотеку имени Кошевого.

Ранее сообщалось, что почти 60 редких изданий оцифровали в нижегородской библиотеке имени Ленина в 2024 году по нацпроекту.