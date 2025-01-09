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Происшествия

Мошенники развели воспитательницу нижегородского детсада на 4 млн рублей

29 января 2025 10:49  [113] Происшествия

В Нижнем Новгороде 64-летняя воспитательница детсада стала жертвой телефонных аферистов и потеряла более 4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Неизвестные на протяжении двух недель звонили женщине в мессенджере, представляясь сотрудниками силовых структур и финансового мониторинга. Они убедили её, что на её счёте обнаружена подозрительная операция, и чтобы защитить деньги, необходимо перевести их на так называемые "безопасные" счета.  

Поверив злоумышленникам, пенсионерка сняла все свои сбережения – 4 139 000 рублей – и через банкоматы отправила деньги на неизвестные счета. Лишь когда средства не вернулись, она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.  

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ведут расследование и разыскивают преступников.  

Полиция призывает граждан быть осторожными и соблюдать меры финансовой безопасности:  

- Если вам звонят и сообщают о подозрительных операциях на счёте, не паникуйте. Позвоните в банк по официальному номеру и уточните информацию.  
- Никогда не выполняйте финансовые операции по указанию посторонних лиц.  
- Сотрудники банков и полиции никогда не запрашивают по телефону данные карт, пароли и коды безопасности, а также не требуют перевода денег на «резервные» или «безопасные» счета.  

Если вас или ваших близких пытались обмануть, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102) или в ближайший отдел полиции.

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Теги:
Деньги МВД Мошенничество
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