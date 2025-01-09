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Происшествия

Полиция предупредила нижегородцев о новой мошеннической схеме

28 января 2025 13:17  [165] Происшествия

В Приокском районе Нижнего Новгорода злоумышленники попытались обмануть 84-летнюю пенсионерку, представившись сотрудниками службы безопасности.  О новом виде телефонного мошенничества рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказа, что ей позвонил неизвестный мужчина через мессенджер и заявил, что к ней скоро прибудут представители силовых структур для проведения «обыска» и «декларирования денежных средств». Пожилая женщина насторожилась и обсудила ситуацию с родственниками, которые поняли, что это попытка мошенничества. Вместе с ними пенсионерка обратилась в полицию.  

Благодаря бдительности потерпевшей и её семьи преступники не смогли реализовать свои планы. Сейчас по этому факту проводится проверка.  

Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают о подобных мероприятиях по телефону и не требуют декларировать деньги. Если вы столкнулись с подобными звонками, немедленно сообщите об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать домовые чаты для кражи личных данных.

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Теги:
МВД Мошенничество
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