Полиция предупредила нижегородцев о новой мошеннической схеме Происшествия

В Приокском районе Нижнего Новгорода злоумышленники попытались обмануть 84-летнюю пенсионерку, представившись сотрудниками службы безопасности. О новом виде телефонного мошенничества рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказа, что ей позвонил неизвестный мужчина через мессенджер и заявил, что к ней скоро прибудут представители силовых структур для проведения «обыска» и «декларирования денежных средств». Пожилая женщина насторожилась и обсудила ситуацию с родственниками, которые поняли, что это попытка мошенничества. Вместе с ними пенсионерка обратилась в полицию.

Благодаря бдительности потерпевшей и её семьи преступники не смогли реализовать свои планы. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают о подобных мероприятиях по телефону и не требуют декларировать деньги. Если вы столкнулись с подобными звонками, немедленно сообщите об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать домовые чаты для кражи личных данных.