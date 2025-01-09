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Происшествия

Жительница Чкаловска потеряла более 2 млн рублей из-за мошенников

29 января 2025 21:00  [1] Происшествия
Жительница Чкаловска потеряла более 2 млн рублей из-за мошенников

Жительница Чкаловска потеряла более 2 млн рублей из-за мошенников

В Чкаловске 41-летняя женщина стала жертвой аферистов, которые убедили ее вложить крупную сумму в ложные инвестиции. В результате доверчивая гражданка лишилась более 2,3 миллиона рублей.  

Все началось в декабре прошлого года, когда потерпевшая увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Заинтересовавшись предложением, она оставила свои данные в анкете, после чего с ней связался «менеджер». Под предлогом быстрого и легкого дохода злоумышленники уговорили женщину установить специальное мобильное приложение, через которое она должна была управлять своими вложениями.  

На протяжении месяца мошенники уверяли, что для получения высокой прибыли необходимо пополнять баланс, и потерпевшая начала оформлять кредиты в банках, переводя деньги на указанные счета. Когда она попыталась вывести средства, доступ к платформе оказался заблокирован, а «консультанты» перестали выходить на связь. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию.  

В результате расследования возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.  

Полиция напоминает о необходимости быть осторожными при финансовых вложениях: не доверять обещаниям быстрого заработка, не устанавливать подозрительные приложения и не переводить деньги незнакомым лицам.

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Теги:
МВД мошенники Чкаловск
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