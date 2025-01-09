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Общество

Глеб Никитин поручил подготовить паромную переправу из-за вскрытия Оки

29 января 2025 13:48  [125] Общество

Фото: Александр Воложанин

Вскрытие Оки в 200 км от Нижегородской области из-за аномального тепла стало сигналом для экстренной подготовки в регионе. Губернатор Глеб Никитин поручил областному министерству транспорта оперативно мобилизовать силы и средства, необходимые для реагирования на изменение ледовой обстановки.  

Одним из ключевых решений станет организация работы парома Павлово–Тумботино, который заменит наплавной мост. По словам главы региона, такие меры необходимы из-за ускоренного движения льда, и все службы должны быть готовы к возможным изменениям ситуации.  

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило у синоптика Ольги Мокеевой, что теплая погода продержится до конца января, а также сохранится в начале феврале. В целом же, по данным Гидрометцентра, погода в феврале ожидается в пределах нормы. То есть морозы еще вернутся.

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Теги:
Глеб Никитин Половодье Река
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