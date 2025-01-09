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Происшествия

31-летний житель Уреня зарубил топором двух мужчин

29 января 2025 14:47  [149] Происшествия

Следователи возбудили дело после убийства двух человек в городе Урень Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По версии следствия, преступление было совершено в доме на Индустриальной улице 28 января. 31-летний подозреваемый ударил двух местных жителей топором по голове. Оба потерпевших в результате получили смертельные травмы и скончались на месте.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, вскоре ему изберут меру пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, побудившие фигуранта совершить это преступление.

Ранее сообщалось, что охранника ж/д предприятия в Нижнем Новгороде будут судить за убийство коллеги.

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Теги:
Убийство Уренский район
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