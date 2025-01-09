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Общество

Партию манго с насекомым-вредителем выявили в Дзержинске

29 января 2025 15:52  [96] Общество

Специалисты Россельхознадзора провели проверку на складе временного хранения "Технопром" в Дзержинске. В результате обнаружена партия свежего манго из Перу, зараженная коричневой щитовкой.

Как сообщает пресс-служба межрегионального надзорного ведомства, всего проверке подлежало 6,6 тысячи тонн манго. Продукция направлена в лабораторию "ВНИИЗЖ", где также подтвердили наличие карантинного насекомого.

И все же было принято решение разрешить продажу продукции, поскольку заражённые карантинными видами червецов и щитовок плоды не представляют угрозы для фитосанитарного состояния России.

Ранее сообщалось, что плесень и стафилококк обнаружил в молочной продукции в Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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