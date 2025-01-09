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Общество

Плесень и стафилококк обнаружили в молочной продукции в Нижегородской области

24 января 2025 18:33  [35] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории выявляли в молочных продуктах стафилококк, дрожжи и плесень в течение 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Всего в прошлом году было проанализировано 1277 проб молока и молочной продукции. Научные сотрудники также провели более 4000 различных исследований для обнаружения кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, листерии, плесени и ГМО.

По данным ведомства, в 67 проведенных тестов показали положительный результат. Так, в коровьем молоке специалисты нашли соматические клетки, в мороженом и твороге - кишечную палочку, в сливочном масле - дрожжи и плесень. Еще дрожжи выявили в йогурте, сметане, твороге и ряженке, а плесень - в кефире. Кроме того, в мороженом и сливочного масле специалисты нашли бактерии стафилококка.

Эту информацию направили в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты нашли живые личинки паразитов в рыбе и продукции из нее.

Напомним, 47 тонн опасного молока обнаружили в Нижегородской области.

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Теги:
Животноводство молоко Россельхознадзор
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