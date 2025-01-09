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Общество

47 тонн опасного молока обнаружили в Нижегородской области

23 января 2025 13:27  [38] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлен крупный случай нарушения санитарных норм. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий обнаружило, что на одном из предприятий региона сертифицировано около 47 тонн сырого молока с истекшим сроком годности.

Молоко, произведенное на ЗАО "Комаровское", было отправлено на молокоперерабатывающее предприятие с транспортными сертификатами, несмотря на то, что срок годности продукции истек еще в январе 2024 года.

Проверка показала, что молоко было оформлено с нарушением требований Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов", согласно которому запрещено обращение с продуктами, срок годности которых истек, или которые не соответствуют установленным стандартам. В результате, в адрес ветеринарных врачей, допустивших оформление недействительных документов, была направлена информация для дальнейшего рассмотрения в ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Вместе с тем, получателю молочной продукции, который принял товар с нарушениями, направлены уведомления с предупреждением. Это делается с целью недопущения попадания продукции с нарушенным сроком годности в оборот. Управление Россельхознадзора продолжает следить за ситуацией и предпринимает все необходимые меры для предотвращения дальнейших нарушений.

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Теги:
молоко Россельхознадзор
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