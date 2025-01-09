Более 85 млн рублей выманили мошенники у нижегородцев за неделю Происшествия

За минувшую неделю в Нижегородской области было зарегистрировано 133 случая мошенничества, совершённых с применением разнообразных мошеннических приёмов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, чаще всего злоумышленники использовали такие схемы как "Звонок от имени службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Мошенничество при онлайн-покупках".

В результате действий злоумышленников граждане потеряли более 85 млн рублей. Среди пострадавших от действий аферистов 54-летний мужчина из города Бор. Ему в течение двух недель поступали звонки от человека, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убеждал нижегородца, что с его банковского счёта пытаются похитить деньги, и чтобы остановить эту операцию, ему нужно взять кредит в размере 400 тысяч рублей и перевести его вместе с личными накоплениями на "безопасные" счета.

Звонивший пообещал, что позже эти деньги будут возвращены. Мужчина не проверил информацию и перевёл на указанные реквизиты 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники развели воспитательницу нижегородского детсада на 4 млн рублей.