Нижегородцы просят не убирать автобус А-31 с привычного маршрута Общество

Жители Нижнего Новгорода выступили против изменений, которые затронут автобусный маршрут А-31 с марта этого года. Горожане выражают возмущение в комментариях под постом мэра Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте", где обсуждалось обустройство разворотной площадки у остановки "Микрорайон Цветы".

Так, нижегородка Елена Д. поинтересовалась, кто предложил убрать автобус с улицы Горной.

"Не трогайте 31-й маршрут, не злите жителей. Микрорайоны настроили, а про дороги забыли. На Горной надо расширять проезжую часть, а не убирать автобусы", — написала она.

Светлана Л. поддержала недовольство, возмутившись, что улучшение транспортного сообщения в одном районе происходит за счет ухудшения в другом.

"Нас 31-й автобус спасает. Микрорайон в глубине, до конечной далеко, дороги разбиты, зимой темно и скользко. Ходит 31-й часто, а другого транспорта просто нет", — задала вопрос горожанка.

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) объяснил, что планируемые изменения связаны с высокой загруженностью маршрута. Решено заменить подвижной состав на автобусы большого класса, но из-за их габаритов они не смогут проезжать по узким улицам 40 лет Победы и Горной. Поэтому маршрут изменят, направив транспорт по улице 40 лет Октября.

Для жителей Горной в качестве альтернативы с 1 марта продлят маршрут А-82 до ЖК "Победа".

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде появятся три новых автобусных маршрута.

Также выяснилось, что для А-36 ищут нового перевозчика.