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Общество

Нижегородцы просят не убирать автобус А-31 с привычного маршрута

30 января 2025 10:09  [91] Общество

Жители Нижнего Новгорода выступили против изменений, которые затронут автобусный маршрут А-31 с марта этого года. Горожане выражают возмущение в комментариях под постом мэра Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте", где обсуждалось обустройство разворотной площадки у остановки "Микрорайон Цветы".  

Так, нижегородка Елена Д. поинтересовалась, кто предложил убрать автобус с улицы Горной.

"Не трогайте 31-й маршрут, не злите жителей. Микрорайоны настроили, а про дороги забыли. На Горной надо расширять проезжую часть, а не убирать автобусы", — написала она.  

Светлана Л. поддержала недовольство, возмутившись, что улучшение транспортного сообщения в одном районе происходит за счет ухудшения в другом.  

"Нас 31-й автобус спасает. Микрорайон в глубине, до конечной далеко, дороги разбиты, зимой темно и скользко. Ходит 31-й часто, а другого транспорта просто нет", — задала вопрос горожанка.  

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) объяснил, что планируемые изменения связаны с высокой загруженностью маршрута. Решено заменить подвижной состав на автобусы большого класса, но из-за их габаритов они не смогут проезжать по узким улицам 40 лет Победы и Горной. Поэтому маршрут изменят, направив транспорт по улице 40 лет Октября.  

Для жителей Горной в качестве альтернативы с 1 марта продлят маршрут А-82 до ЖК "Победа".

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде появятся три новых автобусных маршрута.

Также выяснилось, что для А-36 ищут нового перевозчика.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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