Переехавшие в Нижегородскую область канадцы впервые побывали в бане Общество

Семья Фейнстра из Канады, которая год назад переехала в Нижегородскую область, впервые посетила русскую баню. Об этом глава семьи Аренд рассказал в своём видео на YouTube.

По его словам, за время проживания в России друг неоднократно приглашал его в баню, но он всегда отказывался. Аренд считает странным, что люди ходят в баню без одежды. Поэтому он и его семья решили пойти в баню в плавках.

По признанию иностранца, он собирался провести в парилке 5 минут, после чего принять душ, выпить чаю и снова повторить процедуру. Канадец пробовал надеть банную шапочки, но так не понял ее предназначения. Однако, как только Аренд вошёл в парилку, ему показалось, что там очень жарко. Он открыл дверь, чтобы стало прохладнее. Термометр в сауне показал температуру чуть выше 100 градусов.

Свое посещение в баню Аренд снимал на камеру для подписчиков, чтобы наглядно продемонстрировать отличие русской бани от сауны. Аренд отметил, что баня очень полезна для здоровья и помогает выводить токсины из организма.

Аренду понравилось париться, а вот дети не разделили его восторгов,. Сказали: "было слишком жарко".

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