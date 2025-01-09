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Общество

Переехавшие в Нижегородскую область канадцы впервые побывали в бане

30 января 2025 11:14  [122] Общество

Семья Фейнстра из Канады, которая год назад переехала в Нижегородскую область, впервые посетила русскую баню. Об этом глава семьи Аренд рассказал в своём видео на YouTube.

По его словам, за время проживания в России друг неоднократно приглашал его в баню, но он всегда отказывался. Аренд считает странным, что люди ходят в баню без одежды. Поэтому он и его семья решили пойти в баню в плавках.

По признанию иностранца, он собирался провести в парилке 5 минут, после чего принять душ, выпить чаю и снова повторить процедуру. Канадец пробовал надеть банную шапочки, но так не понял ее предназначения. Однако, как только Аренд вошёл в парилку, ему показалось, что там очень жарко. Он открыл дверь, чтобы стало прохладнее. Термометр в сауне показал температуру чуть выше 100 градусов.

Свое посещение в баню Аренд снимал на камеру для подписчиков, чтобы наглядно продемонстрировать отличие русской бани от сауны. Аренд отметил, что баня очень полезна для здоровья и помогает выводить токсины из организма.

Аренду понравилось париться, а вот дети не разделили его восторгов,. Сказали: "было слишком жарко".

Ранее канадские фермеры подвели итоги года жизни в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что около 300 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область

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Теги:
Иностранцы Миграция
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