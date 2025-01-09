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Экономика

Продукция нижегородских птицефабрик будет поставляться в Африку

30 января 2025 11:49  [88] Экономика

Фото: pixabay.com

Продукцию нижегородских птицефабрик будут отправлять на экспорт в страны Африки.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля в январе провели проверку на птицефабрике, чтобы определить возможность экспорта мяса птицы в Гвинею, Гану, Демократическую Республику Конго, Либерию и Бенин.

Эксперты оценили состояние производственных помещений, цехов по убою птицы и защиту от заболеваний, а также эффективность дезинфекции транспорта.

Кроме того,  были отобраны образцы мяса птицы для анализа на соответствие требованиям безопасности. В Нижегородском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" образцы проверили на тяжёлые металлы, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды и микробиологические показатели. Нареканий продукция не вызвала.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область начала поставлять в Китай стройматериалы.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор Экспорт
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