Продукция нижегородских птицефабрик будет поставляться в Африку Экономика

Фото: pixabay.com

Продукцию нижегородских птицефабрик будут отправлять на экспорт в страны Африки.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля в январе провели проверку на птицефабрике, чтобы определить возможность экспорта мяса птицы в Гвинею, Гану, Демократическую Республику Конго, Либерию и Бенин.

Эксперты оценили состояние производственных помещений, цехов по убою птицы и защиту от заболеваний, а также эффективность дезинфекции транспорта.

Кроме того, были отобраны образцы мяса птицы для анализа на соответствие требованиям безопасности. В Нижегородском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" образцы проверили на тяжёлые металлы, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды и микробиологические показатели. Нареканий продукция не вызвала.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область начала поставлять в Китай стройматериалы.