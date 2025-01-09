Продукция нижегородских птицефабрик будет поставляться в Африку

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Продукцию нижегородских птицефабрик будут отправлять на экспорт в страны Африки.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля в январе провели проверку на птицефабрике, чтобы определить возможность экспорта мяса птицы в Гвинею, Гану, Демократическую Республику Конго, Либерию и Бенин.
Эксперты оценили состояние производственных помещений, цехов по убою птицы и защиту от заболеваний, а также эффективность дезинфекции транспорта.
Кроме того, были отобраны образцы мяса птицы для анализа на соответствие требованиям безопасности. В Нижегородском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" образцы проверили на тяжёлые металлы, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды и микробиологические показатели. Нареканий продукция не вызвала.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область начала поставлять в Китай стройматериалы.
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