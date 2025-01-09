Станкевич предложить ужесточить наказание за навязчивую рекламу Политика

Фото: Александр Воложанин

На пленарном заседании Государственной Думы обсудили меры противодействия недобросовестной рекламе. Как в своем Telegram-канале отметил депутат Госдумы Юрий Станкевич, в Нижегородской области две трети всех нарушений, выявляемых территориальным управлением ФАС, связаны с рекламными рассылками — смс, звонками и электронными письмами. Значительная их часть касается рекламы финансовых услуг.

Отдельное внимание было уделено деятельности так называемых «раздолжнителей» — организаций, предлагающих помощь в списании долгов. По словам Станкевича, такие компании нередко используют агрессивные рекламные методы, не предоставляя гражданам полной информации о последствиях своих услуг. В результате люди тратят деньги на посредников, хотя в России уже существуют бесплатные механизмы снижения долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.

Депутат также предложил усилить административную ответственность за подобные нарушения. Он напомнил, что по некоторым нормам Кодекса об административных правонарушениях штрафы за недобросовестную рекламу могут достигать нескольких миллионов рублей.