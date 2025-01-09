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Экономика

Ветлужской ЦРБ грозит штраф за выплату зарплат сотрудникам раньше срока

30 января 2025 15:54  [5] Экономика

Нижегородская Гострудинспекция с представителями прокуратуры провела проверку соблюдения трудового законодательства в Ветлужской центральной райбольнице.

Как сообщает пресс-служба инспекции, во время проверки вскрылось, что в коллективном договоре установлены сроки выплаты зарплаты, но при анализе платёжных документов было обнаружено нарушение этих сроков: зарплата выплачивалась раньше установленного времени.

В частности, в феврале и мае 2024 года заработная плата была перечислена на два дня раньше графика, а в августе — на три дня. Такие ситуации повторялись регулярно, причём последующие дни после выплаты не были выходными или праздничными.

Нарушение сроков выплаты заработной платы без уважительных причин является нарушением трудового кодекса. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Гострудинспекция направила результаты проверки в прокуратуру Ветлужского района для дальнейшего анализа.

Ранее сообщалось, что учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию.

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Теги:
Госинспекция труда Зарплата
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