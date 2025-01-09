Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 января 2025 11:40  [82] Извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области
23 января 2025 11:20  [101] Четырёх иностранцев депортируют из России после полицейских проверок
23 января 2025 11:03  [115] Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки
23 января 2025 10:34  [153] Бастрыкин поручил проверить скандального нижегородца, угрожающего соседям  
23 января 2025 07:43  [163] Трое нижегородцев предстанут перед судом за массовую драку на Почаинской
23 января 2025 07:12  [347] Бастрыкину доложат о мигранте-нелегале, который поджег дом нижегородки с детьми
22 января 2025 19:17  [270] Напавшего на таксиста нижегородца арестовали на 2 месяца
22 января 2025 17:32  [260] Рабочий погиб при погрузке строительной бытовки в Сергаче
22 января 2025 16:13  [323] Минобр прояснил ситуацию с пожаром в кстовском техникуме
22 января 2025 15:42  [736] Специалисты не нашли превышения вредных веществ около свалки на Московском шоссе
Происшествия

Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки

23 января 2025 11:03  [115] Происшествия
Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки

Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки

Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

Суд вынес приговор в отношении жителя Первомайского района Нижегородской области, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении ФСБ.

По информации ФСБ и МО МВД «Дивеевский», мужчина хранил на своей придомовой территории около 0,5 кг дымного пороха и осколочно-трассирующий боеприпас калибра 30 мм. В 2024 году в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 222.1 и 222.2 УК РФ.  

Первомайский районный суд приговорил обвиняемого к 6 годам и 3 месяцам условного лишения свободы. В соответствии с законодательством, изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества были переданы в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Ранее сообщалось, что житель Сарова получил условный срок за экстремистскую деятельность и дискредитацию ВС РФ. Также ему запрещено покидать пределы закрытого города.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Боеприпасы Уголовное дело ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
17 января 2025 17:46  [483] Нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма
16 января 2025 18:18  [720] ФСБ задержала экс-сотрудника ГУАД в Нижегородской области за взятку
17 декабря 2024 10:29  [1012] Нижегородец готовил подрыв оборонного предприятия по заданию СБУ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph