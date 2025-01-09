Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки Происшествия

Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

Суд вынес приговор в отношении жителя Первомайского района Нижегородской области, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении ФСБ.

По информации ФСБ и МО МВД «Дивеевский», мужчина хранил на своей придомовой территории около 0,5 кг дымного пороха и осколочно-трассирующий боеприпас калибра 30 мм. В 2024 году в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 222.1 и 222.2 УК РФ.

Первомайский районный суд приговорил обвиняемого к 6 годам и 3 месяцам условного лишения свободы. В соответствии с законодательством, изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества были переданы в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Ранее сообщалось, что житель Сарова получил условный срок за экстремистскую деятельность и дискредитацию ВС РФ. Также ему запрещено покидать пределы закрытого города.