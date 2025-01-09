Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2025 19:49  [38] Более 2,6 млрд рублей вложат в развитие Большеболдинского округа
30 января 2025 19:25  [69] Небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году
30 января 2025 18:20  [156] Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется
30 января 2025 18:10  [187] Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса
30 января 2025 17:39  [1897] Три нижегородских продукта попали в «черный список» Роскачества
30 января 2025 16:29  [165] Суд принял решение об исключении Ичалковского бора из охотугодий
30 января 2025 16:24  [146] Нижегородский филиал "Т Плюс" обновил 2,5 км изоляции на тепловых сетях Кстовского округа
30 января 2025 15:57  [181] Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак
30 января 2025 15:28  [179] Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи
30 января 2025 15:25  [147] Отличие апартаментов от стандартного отеля
Общество

Более 2,6 млрд рублей вложат в развитие Большеболдинского округа

30 января 2025 19:49  [38] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

В ближайшие три года более 2,6 млрд рублей будет направлено на развитие Большеболдинского муниципального округа в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ), сообщили в облправительстве.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Большое Болдино неразрывно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечалось в прошлом году. К юбилею при поддержке федерального центра был восстановлен Дом культуры 1937 года постройки, модернизировано оборудование музея-заповедника и благоустроены прилегающие территории. Однако, по его словам, развитие округа не должно ограничиваться только культурно-историческими объектами. Он подчеркнул, что программа КРСТ является одним из наиболее эффективных инструментов для реализации значимых проектов, улучшающих качество жизни местных жителей, и выразил благодарность Минсельхозу России за поддержку этих инициатив.  

В 2025 году на проекты в Большеболдинском округе выделят около 1 млрд рублей, а в 2026-2027 годах финансирование составит еще 1,6 млрд рублей.  

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что в рамках программы здесь появится новый водозабор с 57-километровой сетью водоснабжения, социокультурный и деловой центр, а также новая дорога к сельскохозяйственному предприятию. Кроме того, будет построено порядка 50 жилых домов.  

Новое жилье возводится в едином архитектурном стиле "Пушкинское Болдино". В микрорайоне предусмотрено подключение всех инженерных коммуникаций: водоснабжения, газоснабжения, канализации и электросетей. Дороги будут оборудованы освещением, а прилегающая территория – благоустроена.  

Также планируется капитальный ремонт здания, в котором разместится центр чернолощеной керамики и гончарного промысла. В селе Пикшень обновят тротуары на улице Молодежной, в селе Черновское отремонтируют фасад административного здания, а в Пересекине приведут в порядок колодцы.  

Программу КРСТ в регионе курирует минсельхоз Нижегородской области. По словам министра Николая Денисова, Большеболдинский округ является одним из самых активных участников этой программы. Уже реализован ряд благоустроительных проектов, а в новом микрорайоне построены 13 домов для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.  

Глава МСУ Большеболдинского округа Алла Морозова подчеркнула, что администрация округа прилагает максимум усилий для привлечения дополнительного финансирования, что уже приносит ощутимые результаты. По её словам, объявлен конкурс на выбор подрядчика для строительства водозабора, а также ведется подготовка к возведению новых жилых домов в традиционном болдинском стиле. Она отметила, что эти изменения открывают новый этап в развитии округа и были бы невозможны без поддержки федеральных и региональных властей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Большое Болдино Туризм
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2025 19:29  [351] Деловой центр в Большом Болдине построят за 540 млн рублей
07 июня 2024 13:49  [1525] Андрей Малахов: "Большое Болдино – это место соединения энергий Нижнего Новгорода и Саранска"
07 июня 2024 12:48  [1391] Реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph