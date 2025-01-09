Более 2,6 млрд рублей вложат в развитие Большеболдинского округа Общество

Фото: АНО "Центр 800"

В ближайшие три года более 2,6 млрд рублей будет направлено на развитие Большеболдинского муниципального округа в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ), сообщили в облправительстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Большое Болдино неразрывно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечалось в прошлом году. К юбилею при поддержке федерального центра был восстановлен Дом культуры 1937 года постройки, модернизировано оборудование музея-заповедника и благоустроены прилегающие территории. Однако, по его словам, развитие округа не должно ограничиваться только культурно-историческими объектами. Он подчеркнул, что программа КРСТ является одним из наиболее эффективных инструментов для реализации значимых проектов, улучшающих качество жизни местных жителей, и выразил благодарность Минсельхозу России за поддержку этих инициатив.

В 2025 году на проекты в Большеболдинском округе выделят около 1 млрд рублей, а в 2026-2027 годах финансирование составит еще 1,6 млрд рублей.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что в рамках программы здесь появится новый водозабор с 57-километровой сетью водоснабжения, социокультурный и деловой центр, а также новая дорога к сельскохозяйственному предприятию. Кроме того, будет построено порядка 50 жилых домов.

Новое жилье возводится в едином архитектурном стиле "Пушкинское Болдино". В микрорайоне предусмотрено подключение всех инженерных коммуникаций: водоснабжения, газоснабжения, канализации и электросетей. Дороги будут оборудованы освещением, а прилегающая территория – благоустроена.

Также планируется капитальный ремонт здания, в котором разместится центр чернолощеной керамики и гончарного промысла. В селе Пикшень обновят тротуары на улице Молодежной, в селе Черновское отремонтируют фасад административного здания, а в Пересекине приведут в порядок колодцы.

Программу КРСТ в регионе курирует минсельхоз Нижегородской области. По словам министра Николая Денисова, Большеболдинский округ является одним из самых активных участников этой программы. Уже реализован ряд благоустроительных проектов, а в новом микрорайоне построены 13 домов для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Глава МСУ Большеболдинского округа Алла Морозова подчеркнула, что администрация округа прилагает максимум усилий для привлечения дополнительного финансирования, что уже приносит ощутимые результаты. По её словам, объявлен конкурс на выбор подрядчика для строительства водозабора, а также ведется подготовка к возведению новых жилых домов в традиционном болдинском стиле. Она отметила, что эти изменения открывают новый этап в развитии округа и были бы невозможны без поддержки федеральных и региональных властей.