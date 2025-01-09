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Общество

Деловой центр в Большом Болдине построят за 540 млн рублей

29 января 2025 19:29  [3] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Администрация Большеболдинского округа Нижегородской области объявила аукцион по выбору подрядчика для строительства здания социо-культурного и делового центра. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Центр площадью 4380 кв. метров будет построен на улице Восточной в селе Большое Болдино.

Здание делового центра будет переменной этажности от двух до четырех этажей. В центре будет предусмотрен зал на 130 зрителей. Социо-культурный и деловой центр сможет принимать около 200 посетителей в день.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 541,3 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Итоги торгов будут подведены 17 февраля. Строительство делового центра должно завершиться до 31 марта 2027 года.

Напомним, строительство центра культурного развития в Кстове завершено на 40%.

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Теги:
Большое Болдино Строительство
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