Андрей Малахов: "Большое Болдино – это место соединения энергий Нижнего Новгорода и Саранска" Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Телеведущий Андрей Малахов 6 июня поделился с журналистами первыми ощущениями от посещения усадьбы писателя Александра Пушкина в селе Большое Болдино в Нижегородской области.

"Я сегодня вспоминал 200-летие Пушкина, которое я отмечал в Санкт-Петербурге в саду напротив Русского музея. Это был мой репортаж, выход в прямой эфире, я волновался. Вышла маленькая девочка, которая читала наизусть всего Евгения Онегина, и вдруг раздался шум: "Невеста, невеста идет". Это шла женщина в белой шляпе и фате. Это оказалась Белла Ахмадулина, которая вышла из гостиницы и направлялась к памятнику Пушкина, чтобы возложить цветы", - рассказал телеведущий.

Андрей Малахов добавил, что с тех пор прошло 25 лет, и он впервые оказался в Большом Болдине.

"Больше половины моих друзей думали, что я нахожусь в Болдине в Свердловской области, а другие думали, что я в Ленинградской области в Болдине. Однако я оказался в Большом Болдине в Нижегородской области. Могу сказать, что здесь царит определенная атмосфера. Это место находится между Нижним Новгородом и Саранском, а я был в этих городах, и Большое Болдино является тем местом, где эти энергии этих мест соединяются, это очень интересно", - подчеркнул Андрей Малахов.

Напомним, в музее-заповеднике "Болдино" 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, стартовала программа Международного фестиваля искусств "Пушкин без границ". Вечером в усадьбе на специально возведённой сцене на воде состоялась концертная программа "Отражения". Над парковыми прудами звучала музыка в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета, а также стихи Пушкина, которые читали знаменитые артисты. Ведущими программы стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.