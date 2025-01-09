Снег и до -1 градуса обещают жителям Нижнего Новгорода в выходные

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Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные.
По данным сервиса "Яндекс Погода", в субботу, 1 февраля, в областном центре будет пасмурно. Температура воздуха ночью ожидается около 0, а днем будет +1 градуса. Временами будет идти снег.
В воскресенье, 2 февраля, характер погоды существенно не изменится. Ночью в городе будет до -1 градуса, а днем около +1. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшие снежные осадки.
По предварительным данным, в начале следующей рабочей недели в регионе начнется похолодание.
Ранее синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что в этом году в Центральной России прогнозируют раннюю весну.
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