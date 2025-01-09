Гигантская пробка образовалась из-за смертельного ДТП на М-7 в Кстовском округе

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В Нижегородской области на трассе М-7 произошло ДТП с участием пассажирского и грузового автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, предварительно, в Кстовском районе столкнулись "Рено Логан" и "ГАЗель". От удара грузовая машина перевернулась. В аварии погибла пассажирка "Рено", водитель легковушки получил ранения.
На месте ДТП образовалась пробка длиной более 10 километров.
Ранее сообщалось, что небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году.
Также сообщалось, что пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе.
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