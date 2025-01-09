18-градусные морозы ждут жителей Нижнего Новгорода в феврале Общество

Фото: Александр Воложанин

Похолодание ожидается в Нижнем Новгороде не раньше второй половины февраля. По данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие выходные, 1 и 2 февраля, температура воздуха в городе составит до +3 градусов. Возможны осадки в виде дождя или снега.

В первой половине месяца морозов не предвидится. Однако во второй половине февраля ожидается заметное снижение температуры.

Столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов днем и до -15 ночью. 22 февраля в Нижнем Новгороде ожидается -13 днем и -18 градусов ночью. Эта ночь может стать самой холодной в феврале.

Ранее сообщалось, что магнитная буря накроет Нижний Новгород и продлится 5 дней.