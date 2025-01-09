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Общество

Нижегородские трамваи № 6 и №7 снова начали ходить до ж/д вокзала

31 января 2025 12:24  [86] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

На этой неделе нижегородцы жаловались на плохую работу трамваев №6 и №7. В соцсетях горожане рассказали, что вагоны курсируют с большими перерывами и лишь по Сормовскому кольцу. По данным нижегородского Центра развития транспортных систем, изменения в движении были связаны с ремонтными работами на участке трамвайных путей.

Как подчеркнули в ведомстве, ремонт на участке от станции метро "Буревестник" до Московского вокзала был завершен 28 января. Сейчас трамваи вновь курсируют из Сормова до железнодорожного вокзала и обратно, отметили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что трамвай №21 вернется на Чёрный пруд после завершения благоустройства Почаинского оврага.

Напомним также, что трамвайные пути на улицах Сусловой и Ошарской начнут ремонтировать в 2025 году.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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