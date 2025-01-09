Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2025 17:54  [40] Шесть купелей подготовили для Крещенских купаний в Нижнем Новгороде
16 января 2025 17:19  [94] Валидаторы для оплаты проезда стали устанавливать в нижегородских автобусах
16 января 2025 17:11  [112] Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения
16 января 2025 16:41  [134] Новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде
16 января 2025 16:17  [153] Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили
16 января 2025 15:50  [150] Хостел и кафе опечатали в Нижнем Новгороде из-за нарушений пожарной безопасности
16 января 2025 15:34  [239] Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января
16 января 2025 15:09  [140] Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"
16 января 2025 14:48  [148] Андрей Чугунов: "Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения"
16 января 2025 14:41  [167] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул
Общество

Новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде

16 января 2025 16:41  [134] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Трамваи "МиНиН" вышли на маршрут №7 в конце прошлого года. Кроме того, такие же вагоны курсируют по маршруту №6.

Как сообщили редакции НИА "Нижний Новгород" в ООО "Экологические проекты", это произошло до начала работ по замене путей рядом со Смоленской церковью. Решение было принято по просьбе жителей и из-за необходимости проверить маршруты перед запуском первых сочленённых вагонов, которые также будут проходить обкатку на этих линиях.

В организации подчеркнули, что планы по замене рельсового полотна у Смоленской церкви остаются в силе. Работы начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы на изменения в проекте.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде в начале марта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен новый трамвайный маршрут.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2025 14:10  [481] Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января
28 декабря 2024 12:16  [807] "Белкоммунмаш" готовится к отгрузке трехсекционного трамвая для Нижнего Новгорода
10 декабря 2024 18:10  [877] Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии
28 августа 2024 13:51  [2829] Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 17:25  [1806] Реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph