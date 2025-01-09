Новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Трамваи "МиНиН" вышли на маршрут №7 в конце прошлого года. Кроме того, такие же вагоны курсируют по маршруту №6.

Как сообщили редакции НИА "Нижний Новгород" в ООО "Экологические проекты", это произошло до начала работ по замене путей рядом со Смоленской церковью. Решение было принято по просьбе жителей и из-за необходимости проверить маршруты перед запуском первых сочленённых вагонов, которые также будут проходить обкатку на этих линиях.

В организации подчеркнули, что планы по замене рельсового полотна у Смоленской церкви остаются в силе. Работы начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы на изменения в проекте.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде в начале марта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен новый трамвайный маршрут.