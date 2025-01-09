Движение по ледовой переправе через Суру у Пильны закрыли из-за оттепели

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Движение по ледовой переправе через реку Суру около города Шумерля закрывают с 17:00 31 января из-за начавшейся оттепели. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
Такое решение было принято МЧС Чувашии. Ожидается, что переправа останется закрытой как минимум на три дня.
Как подчеркивают в ведомстве, проезд возобновится лишь после того, когда погодные условия станут благоприятными для безопасного использования ледовой дороги.
Напомним, что ледовая переправа через Суру открылась около Пильны 28 января.
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