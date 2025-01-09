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Общество

Движение по ледовой переправе через Суру у Пильны закрыли из-за оттепели

31 января 2025 14:10  [58] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Движение по ледовой переправе через реку Суру около города Шумерля закрывают с 17:00 31 января из-за начавшейся оттепели. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Такое решение было принято МЧС Чувашии. Ожидается, что переправа останется закрытой как минимум на три дня.

Как подчеркивают в ведомстве, проезд возобновится лишь после того, когда погодные условия станут благоприятными для безопасного использования ледовой дороги.

Напомним, что ледовая переправа через Суру открылась около Пильны 28 января.

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Теги:
Пильнинский район Транспорт
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