Движение по ледовой переправе через Суру у Пильны закрыли из-за оттепели Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Движение по ледовой переправе через реку Суру около города Шумерля закрывают с 17:00 31 января из-за начавшейся оттепели. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Такое решение было принято МЧС Чувашии. Ожидается, что переправа останется закрытой как минимум на три дня.

Как подчеркивают в ведомстве, проезд возобновится лишь после того, когда погодные условия станут благоприятными для безопасного использования ледовой дороги.

Напомним, что ледовая переправа через Суру открылась около Пильны 28 января.