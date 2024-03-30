Содержание наплавного моста через Суру в Нижегородской области обойдется в 10 млн рублей Общество

Фото: Главное управление автодорог Нижегородской области

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для содержания наплавного моста через Суру в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Понтонная переправа связывает село Наваты в Нижегородской области с городом Шумерля в Республике Чувашия. Контракт на содержание моста заключается с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Подрядчику предстоит нанести разметку на барьерное ограждение и металлический бортик, а также очищать тротуар от грязи и мусора. Помимо этого, в стоимость работ входит охрана моста в межнавигационный период, а также монтаж и демонтаж переправы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Напомним, мост через Пьяну затопило во время паводка в Гагинском районе.