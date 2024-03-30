"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2024 14:54  [98] Ещё пять переливных переправ закрыты для движения в Нижегородской области
01 апреля 2024 14:39  [99] Три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области
01 апреля 2024 14:28  [99] Содержание наплавного моста через Суру в Нижегородской области обойдется в 10 млн рублей
01 апреля 2024 14:10  [135] Более 3 тысяч человек призовут в рамках весеннего призыва в Нижегородской области
01 апреля 2024 14:02  [106] "Сферум" запустил обновленный курс для педагогов
01 апреля 2024 13:45  [124] Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
01 апреля 2024 13:35  [147] Скоростной режим на Борском мосту ограничили до 40 км/ч
01 апреля 2024 13:19  [125] Нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы
01 апреля 2024 13:03  [124] Центр реабилитации диких животных будет создан в Нижегородской области
01 апреля 2024 12:30  [152] Нижегородский филиал "Т Плюс" принял участие в Дне открытых дверей для абитуриентов Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова
Общество

Содержание наплавного моста через Суру в Нижегородской области обойдется в 10 млн рублей

01 апреля 2024 14:28  [99] Общество

Фото: Главное управление автодорог Нижегородской области

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для содержания наплавного моста через Суру в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Понтонная переправа связывает село Наваты в Нижегородской области с городом Шумерля в Республике Чувашия. Контракт на содержание моста заключается с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Подрядчику предстоит нанести разметку на барьерное ограждение и металлический бортик, а также очищать тротуар от грязи и мусора. Помимо этого, в стоимость работ входит охрана моста в межнавигационный период, а также монтаж и демонтаж переправы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Напомним, мост через Пьяну затопило во время паводка в Гагинском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Мосты
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2024 13:35  [147] Скоростной режим на Борском мосту ограничили до 40 км/ч
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph