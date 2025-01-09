Заболеваемость ОРВИ стремительно растет в Нижегородской области Общество

168 нижегородцев заболели COVID-19 за неделю

Более 14 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области с 20 по 26 января 2025 года. При этом эпидемиологические пороги не превышены, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за этот период обследование прошли около 12,7 тысячи человек. В большинстве случаев острые респираторные вирусные инфекции вызваны вирусами гриппа, которые составляют 63% от общего числа зарегистрированных случаев. Кроме того, встречаются риновирусы, сезонные коронавирусы и микоплазма. Среди вирусов гриппа особенно распространены A(H1N1)2009 и вирус гриппа B.

Во избежание распространения респираторных заболеваний в образовательных учреждениях, где наблюдается групповая заболеваемость, вводятся ограничения. По данным на 31 января, один детсад закрыт полностью, а 105 классов и 103 группы дошкольников — частично. Также частично закрыты два класса в школах-интернатах и группа в профессионально-технических училищах.

Кроме того, в регионе по-прежнему актуальна проблема распространения новой коронавирусной инфекции. За последнюю неделю было зафиксировано 168 случаев заболевания COVID-19, что на 6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году.