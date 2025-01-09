Истории успеха молодых нижегородских ученых появились на билбордах Общество

Истории успеха молодых нижегородских ученых появились на билбордах Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде стартовал новый проект, популяризирующий достижения молодых ученых региона. В рамках Десятилетия науки и технологий на билбордах города размещены истории специалистов, которые уже внесли значительный вклад в развитие передовых научных направлений.

Цель инициативы – привлечь внимание к научным достижениям, вдохновить молодежь на карьеру в исследовательской сфере и подчеркнуть, что успех в науке доступен каждому, кто стремится к знаниям и инновациям. На рекламных конструкциях размещены портреты ученых, а также информация об их открытиях и разработках.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион является центром передовых технологий и инноваций, а молодые исследователи активно работают над решениями для медицины, сельского хозяйства, промышленности и других сфер. Он отметил, что этот проект не только популяризирует науку, но и подчеркивает ключевую роль молодых ученых в трансформации экономики и общества.

На первых билбордах представлены 11 специалистов, работающих в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии, медицина, физика и химия. Среди них:

- Сусанна Гордлеева (ННГУ) – разработала основы технологий нейроморфного искусственного интеллекта.

- Вадим Елагин (ПИМУ) – предложил метод борьбы с антибиотикорезистентностью уропатогенных микроорганизмов.

- Ольга Жукова (ПИМУ) – создала соединение, стимулирующее выработку интерферона-γ.

- Дарья Квашнина (ПИМУ) – разработала стратегию эпидемиологической безопасности медицинской деятельности.

- Василий Кикеев (НГТУ) – исследует механизмы разрушения тел при высоких скоростях с целью улучшения прочности летательных аппаратов.

- Николай Киселев (ПИМУ) – внедрил новые технологии лечения онкологических заболеваний пищевода и желудка.

- Евгений Крюков (НГТУ) – разработал интеллектуальные регуляторы напряжения для распределительных электрических сетей.

- Александр Соловьев (Институт прикладной физики РАН) – работает над созданием нового источника рентгена для литографии.

- Евгений Титов (НГТУ) – предложил плазмохимическую технологию переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций.

- Дмитрий Шатагин (НГТУ) – занимается разработкой композиционных материалов с применением аддитивного электродугового выращивания.

- Константин Яшин (ПИМУ) – разработал методы оптической биопсии для хирургии опухолей головного мозга.

На данный момент билборды с их достижениями установлены на пяти локациях: улицы Ларина, Ярошенко и Надежды Сусловой. Информацию о выдающихся ученых можно будет увидеть в течение двух месяцев.

Этот проект стал частью масштабной государственной программы по популяризации науки. Десятилетие науки и технологий, объявленное указом Президента России, включает поддержку молодых ученых, развитие исследовательских платформ, грантовые программы и научные форумы. Ожидается, что инициатива создаст благоприятные условия для раскрытия потенциала российских исследователей и обеспечения технологической независимости страны.