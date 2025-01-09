Устранение последствий падения обломков БПЛА на территории "Сибур-Кстово" продолжается Происшествия

Устранение последствий падения обломков сбитого беспилотника продолжаются на территории предприятия "Сибур-Кстово". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что ночью 29 января ВСУ атаковали Нижегородскую область тремя дронами. Все летательные аппараты в итоге были сбиты средствами ПВО. Обломки одного из БПЛА рухнули на территорию "Сибур-Кстово". В результате начался сильный пожар. По официальным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 31 января в компании сообщили, что последствия падения обломков вражеского дрона пока не устранены.

"Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится", - уточнили на предприятии.

Оценить состояние оборудования и выполнить ремонт удастся лишь после завершения работ сотрудников МЧС и прочих ведомств. В целях бесперебойного обеспечения потребителей "Сибур-Кстово" задействует мощности своих других предприятий.

Ранее сообщалось, что были взяты пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Превышения ПДК по контролируемым вещества отсутствуют.