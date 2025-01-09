Экс-капитан "Пари НН" Александр Сапета возглавил команду СШОР №8 Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бывший капитан "Пари НН" Александр Сапета назначен главным тренером команды нижегородской спортивной школы олимпийского резерва №8 по футболу. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Сапета уже познакомился с игроками и провел первую тренировку. А 1 февраля в 13:00 его подопечные сыграют в Борском манеже против ФК "Динамо Киров М".

СШОР №8 активно развивается: в 2024 году школа подписала соглашение о сотрудничестве с ФК "Пари НН", а уже этой весной команда дебютирует в первенстве межрегионального футбольного союза "Приволжье". Это станет важным шагом для юных футболистов, переходящих из юношеского футбола во взрослый.

"Создание команды третьего дивизиона – важный элемент новой стратегии. Выпускники футбольных школ должны видеть перспективы развития в нижегородском футболе", – отметил министр спорта Дмитрий Кабайло.

Для Сапеты это новый этап в карьере. Бывший полузащитник выступал за "Пари НН" с 2018 по 2021 год, был капитаном, сыграл 97 матчей и помог клубу выйти в РПЛ. Теперь он передаст свой опыт молодым игрокам, открывая перед ними дорогу в профессиональный футбол.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу.