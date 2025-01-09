Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 февраля 2025 12:57  [63] Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова задержан за взятку
01 февраля 2025 12:32  [107] 20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей
01 февраля 2025 12:02  [107] Пожар на территории предприятия "Сибур-Кстово" полностью ликвидирован
31 января 2025 20:53  [509] Устранение последствий падения обломков БПЛА на территории "Сибур-Кстово" продолжается
31 января 2025 18:40  [321] Нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера
31 января 2025 16:45  [270] 18-летний электромонтер "Нижегородских моторов" тяжело травмировался на работе
31 января 2025 15:21  [547] Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице
31 января 2025 14:50  [378] Сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде законсервировали
31 января 2025 14:36  [348] 41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе
31 января 2025 13:49  [305] Нижегородец зарезал знакомого в подвале на улице Невзоровых
Происшествия

Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова задержан за взятку

01 февраля 2025 12:57  [63] Происшествия

Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова обвиняется в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, обвиняемый без проведения тендера заключил муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд учреждения с ООО «ГК "ВелундСталь-Е" как с единственным поставщиком на сумму более 8 млн рублей. В результате своих неправомерных действий в пользу коммерческой организации должностное лицо получило от подрядчика взятку в крупном размере

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован на 2 месяца. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2025 19:02  [531] Бизнесмен попался на крупной взятке чиновнику из Ковернинского района
17 января 2025 18:26  [625] Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде
14 января 2025 12:35  [823] Силовики задержали ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph