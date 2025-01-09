Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова задержан за взятку Происшествия

Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова обвиняется в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, обвиняемый без проведения тендера заключил муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд учреждения с ООО «ГК "ВелундСталь-Е" как с единственным поставщиком на сумму более 8 млн рублей. В результате своих неправомерных действий в пользу коммерческой организации должностное лицо получило от подрядчика взятку в крупном размере

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован на 2 месяца. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде.