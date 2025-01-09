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Общество

Почти 3 тысячи процедур ЭКО проведут в Нижегородской области в 2025 году

01 февраля 2025 14:02  [82] Общество

В 2025 году в Нижегородской области запланировано проведение примерно трёх тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", впервые все процедуры ЭКО будут находиться под контролем страховых медицинских компаний.

В Нижегородском фонде ОМС считают, что это решение поможет улучшить результаты ЭКО и увеличит число новорожденных.

Отмечается, что дополнительно 933 квоты на ЭКО будут финансироваться из бюджета Нижегородской области. По инициативе губернатора Глеба Никитина на эти цели выделят 169 млн рублей.

В 2025 году в Нижегородской области услуги экстракорпорального оплодотворения по системе обязательного медицинского страхования будут предоставлять девять медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области впервые за много лет родились четыре тройни.

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Теги:
демография Медицина и здоровье Рождаемость
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