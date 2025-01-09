Почти 3 тысячи процедур ЭКО проведут в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году в Нижегородской области запланировано проведение примерно трёх тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", впервые все процедуры ЭКО будут находиться под контролем страховых медицинских компаний.
В Нижегородском фонде ОМС считают, что это решение поможет улучшить результаты ЭКО и увеличит число новорожденных.
Отмечается, что дополнительно 933 квоты на ЭКО будут финансироваться из бюджета Нижегородской области. По инициативе губернатора Глеба Никитина на эти цели выделят 169 млн рублей.
В 2025 году в Нижегородской области услуги экстракорпорального оплодотворения по системе обязательного медицинского страхования будут предоставлять девять медицинских учреждений.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области впервые за много лет родились четыре тройни.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+