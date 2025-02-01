Канадцы рассказали о переезде в Нижегородскую область в шоу на Первом канале Общество

Фото: скриншот видео Первого канала

Семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, стала гостем передачи "Сегодня вечером" (18+) на Первом канале. В эфире они поделились причинами смены страны и своими планами на жизнь в России.

Аренд и Аниса Фейнстра воспитывают девятерых детей, однако один из них остался в Канаде. Остальная часть семьи уже год обустраивает ферму в России. По словам главы семьи, одной из главных причин переезда стали изменения в западном обществе.

"Мы больше не видим нормального будущего для наших детей в Канаде. Семейные ценности размываются, уровень преступности растет, а Россия остается страной с традиционными устоями", — рассказал Аренд.

Выбор региона тоже был осознанным: семья получила иммиграционную квоту и уверена, что судьба привела их именно сюда. Сейчас они строят ферму и планируют открыть магазин с натуральными продуктами.

Аренд также отметил, что поначалу их родные и друзья в Канаде скептически отнеслись к переезду. Однако после того, как семья начала делиться видеороликами о своей жизни в России, мнение многих изменилось.

Напомним, что чета Фейнстра прожила в Нижегородской области уже год. Своими впечатлениями о жизни тут они поделились в личном блоге на YouTube.

Также на днях канадцы рассказали о первом походе в русскую баню. Подробности можно прочитать здесь.