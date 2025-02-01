Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
02 февраля 2025 13:57  [198] "Торпедо" завершило выездную серию крупным поражением от ЦСКА
01 февраля 2025 11:16  [518] Экс-капитан "Пари НН" Александр Сапета возглавил команду СШОР №8
30 января 2025 15:37  [523] Фигурист Данила Савельев опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в США  
29 января 2025 20:03  [442] Разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую
29 января 2025 10:00  [407] "Торпедо" обыграло "Сочи" и укрепилось в зоне плей-офф
28 января 2025 15:05  [621] Глеб Никитин показал, как идет строительство Ледового дворца на Стрелке
28 января 2025 12:42  [389] Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде
27 января 2025 19:01  [651] Разработка проекта нового ФОКа на улице Родионова затянулась
27 января 2025 17:33  [416] Модульная лыжная база открылась в Починковском округе
27 января 2025 10:11  [381] "Нижний Новгород" прервал серию поражений, обыграв "Астану" в упорной борьбе
Спорт

"Торпедо" завершило выездную серию крупным поражением от ЦСКА

02 февраля 2025 13:57  [198] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" провело заключительный матч выездной серии 1 февраля, но не смогло навязать борьбу ЦСКА, уступив с разгромным счетом 1:6.  

Главный тренер Игорь Ларионов после игры отметил, что команде не хватило сил, а счет на табло полностью отражает ход встречи. Он подчеркнул, что ситуация осложняется короткой скамейкой и постоянными кадровыми потерями — в лазарете уже 6-7 ключевых игроков, на которых делалась ставка.  

Ларионов также добавил, что молодые хоккеисты стараются проявить себя, но против столь серьезных соперников сделать это крайне сложно.  

Теперь команда возвращается в Нижний Новгород, где 4 февраля встретится с болельщиками. Следующий матч (0+) "Торпедо" проведет против подмосковного "Витязя".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2025 11:16  [518] Экс-капитан "Пари НН" Александр Сапета возглавил команду СШОР №8
30 января 2025 15:37  [523] Фигурист Данила Савельев опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в США  
29 января 2025 20:03  [442] Разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph