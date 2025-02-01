"Торпедо" завершило выездную серию крупным поражением от ЦСКА Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" провело заключительный матч выездной серии 1 февраля, но не смогло навязать борьбу ЦСКА, уступив с разгромным счетом 1:6.

Главный тренер Игорь Ларионов после игры отметил, что команде не хватило сил, а счет на табло полностью отражает ход встречи. Он подчеркнул, что ситуация осложняется короткой скамейкой и постоянными кадровыми потерями — в лазарете уже 6-7 ключевых игроков, на которых делалась ставка.

Ларионов также добавил, что молодые хоккеисты стараются проявить себя, но против столь серьезных соперников сделать это крайне сложно.

Теперь команда возвращается в Нижний Новгород, где 4 февраля встретится с болельщиками. Следующий матч (0+) "Торпедо" проведет против подмосковного "Витязя".