6-летний ребенок угодил в больницу после ДТП на Автозаводе Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали взрослый и ребенок.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 2 февраля на перекрестке улиц Кировской и Дружбы. 26-летний водитель "Лады Гранты" не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с автомобилем "Хонда".

В результате удара травмы получили 30-летний пассажир "Гранты" и 6-летний ребенок, находившийся на заднем сиденье. Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу.