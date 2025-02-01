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Происшествия

6-летний ребенок угодил в больницу после ДТП на Автозаводе

03 февраля 2025 08:49  [141] Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали взрослый и ребенок.  

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 2 февраля на перекрестке улиц Кировской и Дружбы. 26-летний водитель "Лады Гранты" не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с автомобилем "Хонда".  

В результате удара травмы получили 30-летний пассажир "Гранты" и 6-летний ребенок, находившийся на заднем сиденье. Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу.

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Теги:
больницы Дети ДТП
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