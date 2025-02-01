Жители Нижегородской области удивились появлению грибов в феврале Общество

Аномально теплая зима в Нижегородской области привела к неожиданному природному явлению – местные жители начали находить грибы прямо на улице. Фотографии своих находок они публикуют в группе "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников" во "ВКонтакте".

Один из пользователей отметил, что при температуре +3 °C активизировались не только грибы, но и пауки. По его словам, особенно хорошо себя чувствует нектрия киноварно-красная, что подтверждают размещенные снимки.

Сообщения о грибах поступают из разных районов – находки зафиксированы в Володарском и Борском округах, а также в самом Нижнем Новгороде. Так, на набережной Федоровского обнаружили вешенку.

Ранее микологи заверили, что зимние грибы безопасны, их можно собирать и употреблять в пищу.