Проктолог Симонов призвал нижегородцев отказаться от туалетной бумаги Общество

Фото: pixabay.com

Врач-проктолог Антон Симонов рекомендует жителям Нижнего Новгорода отказаться от использования туалетной бумаги и влажных салфеток после посещения туалета. Об этом сообщил Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

По словам специалиста, привычные средства гигиены могут нанести вред слизистой. В качестве примера он предложил вспомнить, как пересыхает и травмируется слизистая носа при частом использовании бумажных салфеток. Аналогичный эффект, по его словам, наблюдается и в перианальной области, где могут возникать микротрещины и раздражение.

В качестве более безопасной альтернативы Симонов советует отдавать предпочтение подмыванию с использованием воды и гипоаллергенных очищающих средств.