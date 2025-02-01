6,6 тысячи нижегородцев обратились в скорую из-за магнитных бурь в выходные Общество

6,6 тысячи человек обратились в скорую помощь в Нижнем Новгороде из-за магнитных бурь в эти выходные.

Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека", 14% пациентов жаловались на головную боль и высокое давление, а 97 человек разбил паралич.

Бригады скорой помощи выезжали к нижегородцам 4 825 раз, что на 100 выездов меньше, чем в прошлом году. Общее количество обращений стало на 200 меньше, чем в 2024 году.

Бригады скорой помощи выезжали к нижегородцам почти 5 тысяч раз. Это на 100 выездов меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что на 200 раз уменьшилось и общее количество обращений в скорую помощь.

Ранее сообщалось, что 13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года.