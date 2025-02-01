Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
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Общество

6,6 тысячи нижегородцев обратились в скорую из-за магнитных бурь в выходные

03 февраля 2025 15:58  [143] Общество

6,6 тысячи человек обратились в скорую помощь в Нижнем Новгороде из-за магнитных бурь в эти выходные.

Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека",  14%  пациентов жаловались на головную боль и высокое давление, а 97 человек разбил паралич.

Бригады скорой помощи выезжали к нижегородцам 4 825 раз, что на 100 выездов меньше, чем в прошлом году. Общее количество обращений стало на 200 меньше, чем в 2024 году.

Бригады скорой помощи выезжали к нижегородцам  почти 5 тысяч раз. Это на 100 выездов меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что на 200 раз уменьшилось и общее количество обращений в скорую помощь.

Ранее сообщалось, что 13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года.

 

 

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
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